Расчеты САУ «Мста-С» уничтожили закрытые позиции украинских боевиков

Расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С19 «Мста-С» Западного военного округа (ЗВО) уничтожили закрытые огневые позиции артиллерии украинских вооруженных формирований в зоне спецоперации по защите Донбасса. Кадры боевой работы расчетов опубликовало Минобороны РФ в среду, 2 ноября.

«Боевой настрой у всего личного состава. Несмотря ни на что, каждый готов выполнить задачу», — рассказал командир гаубичной самоходной артиллерийской батареи ЗВО лейтенант Руслан Шилин.

В ходе выполнения боевых задач расчетами 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Мста-С» применяются фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехнике и живой силе противника.

Стрельба из 152-миллиметровой самоходной гаубицы «Мста-С» может вестись как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки огневых позиций.

Как отмечается, самоходки меняют огневые позиции и укрытия десятки раз в день. Они практически постоянно в движении. Тактика круглосуточной артиллерийской карусели дезориентирует противника, заставляет его впустую тратить боезапас, рассекречивать позиции своих замаскированных огневых точек.

Российские гаубицы работают на переднем крае линии соприкосновения, они сковывают маневры подразделений украинских националистов, уничтожают ключевые узлы укрепрайонов.



Ранее, 31 октября, командир экипажа 152-миллиметровых САУ 2С19 «Мста-С» Валерий рассказал, что военные работают круглосуточно. В тот же день военнослужащие России силами артиллерии и авиации семь раз отбивали безуспешные атаки украинских военных и уничтожили 250 противников.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».