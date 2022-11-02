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Коллективные иски по защите прав потребителей помогли отсудить 27 млн рублей за два года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россияне активнее подают коллективные иски, отстаивая свои потребительские права, следует из данных Роспотребнадзора. В 2020–2021 годах суды удовлетворили 36 групповых исков и взыскали в пользу граждан почти 27 млн рублей с учетом компенсации морального вреда, сообщили «Известиям» в ведомстве.

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За девять месяцев 2022 года территориальные органы Роспотребнадзора подали уже 28 групповых исков, требования по которым превысили 34,7 млн рублей.

«Рост суммы заявленных исковых требований объясняется увеличением числа истцов. С каждым годом граждане всё активнее соглашаются на участие в таких исках», — считают в ведомстве.

Из поданных в 2022 году исков семь уже удовлетворено, а 21 находится на рассмотрении. Например, в Красноярском крае был подан групповой иск от 47 граждан к авиакомпании «Сибирь» — по факту вынужденного отказа от авиаперевозки в связи с пандемией, рассказали в Роспотребнадзоре. Суд удовлетворил требования пассажиров на сумму 236,5 тыс. рублей.

В марте этого года потребители стали жаловаться на действия компаний, прекративших деятельность в России. Например, украинский медиасервис Megogo со 2 марта отключил автопродление подписок российских пользователей. Их деньги оказались заморожены, возврат не предусматривался.

«При анализе более чем 200 обращений установлено, что гражданам причинен материальный вред от 2 тыс. до 5 тыс. рублей в зависимости от стоимости пакета услуг. По результатам обобщения жалоб потребителей было принято решение о подготовке коллективного иска», — сообщили в ведомстве.

После этого пользователям стали возвращаться деньги.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Коллективное сознательное: почему групповые иски непопулярны у россиян

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