Мобилизованные граждане, которые проходят интенсивную военную подготовку на полигонах Рязанской области и Ставропольского края, отработали тактический захват здания и работу по штурму помещений в условиях экстремального психологического воздействия. О том, как проходят занятия, 2 ноября рассказало Минобороны.

На полигоне Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае с призванными в рамках частичной мобилизации гражданами отработали тактико-строевое занятие по штурму и освобождению здания, обороняемого условным противником. Занятие проходило в составе взвода. Подразделение разбилось на группы огневой поддержки, разведки и штурма. Главная задача — отработать четкую слаженность действий бойцов.

Согласно замыслу тактического учения, командир группы проводил разведку местности с помощью комплексов беспилотной авиации и ставил задачу на огневое поражение обнаруженных целей противника из АГС-17 «Пламя» и крупнокалиберных пулеметов «Корд», после чего под огневым прикрытием штурмовая группа начинала наступление. Работа велась в составе боевых троек.

В ходе практического занятия инструкторы-наставники наблюдали за действиями военнослужащих и останавливали боевую учебу для исправления выявленных ошибок.

По словам мобилизованного Юрия, который добровольно пришел в военкомат, подготовку проводят инструкторы с хорошим опытом. Большой акцент делается на тактическую стрельбу. Занятия ведутся плотно, учатся военнослужащие интенсивно.

«Я пришел в военкомат и спросил, чем я могу помочь своей стране <...> Мы едем, пусть нас ждут, скоро будем с вами», — рассказал он.

На полигонах Западного военного округа (ЗВО) в Рязанской области опытные инструкторы с боевым опытом в ходе проведения специальной военной операции (СВО), обучают мобилизованных военнослужащих штурму зданий в условиях максимально приближенных к боевым, с экстремальным психологическим воздействием.

В ходе выполнения боевой задачи мобилизованным в составе двух отделений нужно было штурмом захватить и обезвредить штаб хорошо подготовленного противника. По легенде, в здании могли находиться заложники. Схема здания ученикам не известна. Роль противника выполняли инструкторы, которые применяли множество имитационных средств и создавали визуально-шумовые эффекты, при этом подсказывая и контролируя выполнение задачи учащимися.

После проведения штурма и завладения объектом с личным составом инструкторы провели тщательный разбор тактических особенностей, объяснили допущенные ошибки.

По мнению инструкторов, основными задачами в ходе отработки эпизода являются доведение до совершенства навыков ведения тактического боя в городе, выработка у военнослужащих максимальной концентрации при выполнении боевой задачи, достижение быстрой и оптимальной расстановки приоритетов в ходе боя, выработка высокого уровня морально-психологической устойчивости.

«На нашей площадке проходит подготовку личный состав для отправки в зону спецоперации. Здесь всё для этого оборудовано с учетом особенностей, которые были скорректированы. В частности, умение сгруппироваться при ведении огня в том числе лежа, чтобы минимизировать риски поражения осколками.

По поводу навыков, которые они должны получить — это медицинская, тактико-специальная, огневая, но самый основной — моральное, психологическое состояние, которое сейчас у всех на нужном уровне, а всё остальное — доведём до совершенства», — рассказал один из инструкторов.

Мобилизованные отмечают, что инструкторский состав имеет серьезную подготовку и боевой опыт. Обучение проводится доступными способами и на ежедневной основе. Личный состав имеет несколько комплектов обмундирования: для интенсивных занятий на полигоне и всесезонный комплект полевого обмундирования (ВКПО) для убытия в зону проведения СВО.

О том, как уже обученные коллеги мобилизованных в зоне СВО уничтожили украинскую бронированную технику и личный состав противника, получив данные от подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ, 2 ноября рассказало Минобороны РФ. Десантники, применяя беспилотные летательные аппараты, оперативно обнаружили подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке скрытно приблизиться к позициям ВДВ, и передали информацию в пункт поражения огнем.

Специальная операция по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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