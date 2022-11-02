Хакер Джокер рассказал о собственных «шпионах» среди украинских властей

Хакер Джокер рассказал в среду, 2 ноября, что его «шпионы» есть среди представителей властей Украины: и в офисе президента Владимира Зеленского, и среди украинских Вооруженных сил, а также в службах безопасности.

«Не боюсь ли я навредить публикацией этой информации в получении новых данных о ВСУ и НАТО? Не боюсь. Поймите, это не так работает. Те, кто пытаются обвинять меня в глупости этой публикации, сами глупцы. И то, как работают мои хакеры, никто больше не работает. Также не забывайте, что у меня есть шпионы везде. И в ВСУ, и в СБУ, и в офисе Зеленского. А значит, есть доступ не только к информации, но и к технике», — поделился он в беседе с «РИА Новости».



Информатор добавил, что во всех устройствах оставил свои «подарки».

Джокер взломал программу DELTA 1 ноября. Уточнялось, что это система, в которую для управления войсками вносятся все данные о своих войсках и войсках противника, которые регулярно обновляются с поступлением разведданных.

Потом он рассказал, как взломал систему DELTA. По его словам, взломать систему было нелегко, но абсолютно защищенных систем не существует.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. Ситуация в регионе существенно обострилась в середине февраля этого года из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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