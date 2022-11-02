Бердянский пансионат для пожилых людей подключили к газу

В гериатрическом пансионате Бердянска Запорожской области, где находятся более 200 человек, подключили отопление. Подробностями поделился корреспондент «Известий» Леонид Китрарь в среду, 2 ноября.

Директор пансионата Елена Катрич, которая несет ответственность за подопечных, с гордостью показала котельную. Она до последнего переживала, будет ли газ, потому что ресурсы на отопление были на исходе.

«Если в других пансионатах замещение есть — брикеты или твердотопливные котлы, то у нас нет — у нас только газ. И реально, если газа нет — нам крышка. Сейчас с газом благодать», — поделилась она.

Как отмечается, сложности с газом в Запорожской области считаются в основном логистическими. В трубе с территории Украины топливо давно закончилось, так как киевские власти в марте перекрыли вентиль. Теперь система завязана на российскую.

«Газ в Запорожье теперь поступает со стороны бывшей границы между Россией и Украиной. Здесь, в Бердянске, уже включили отопление в домах, подключили промышленные предприятия. И как символ, впервые за много месяцев зажжен Вечный огонь», — рассказал корреспондент.

Мэр города Александр Сауленко поблагодарил «Газпром» и «Донбасстрансгаз» за подключение газа в регионе.

Ранее, 25 октября, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Запорожскую область подключили к единой газотранспортной системе РФ. Тогда же он сообщил о подаче газа в Бердянск.

Власти Украины отключили Запорожскую область от газоснабжения 9 июля, перекрыв газопровод на еще контролируемой территории. Тогда правительство региона обратилось за помощью к России.

30 сентября по итогам референдумов президент РФ Владимир Путин подписал договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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