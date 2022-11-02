Французы оценили заявление РФ о диверсиях на «Северных потоках»

Читатели французской Le Figaro отреагировали на материал о заявлении Москвы по вопросу диверсий на «Северных потоках». В частности, в публикации шла речь о причастности Лондона к инциденту в Балтийском море.

«Кто был заинтересован в этом взрыве? Уж точно не русские», — написал один из пользователей в комментариях под соответствующим материалом.

«Удивляет то, что россияне еще могут в чем-то сомневаться, выдвигая это обвинение», — заметил другой читатель.

«Я бы скорее подумал об американцах, которые уже саботировали советские газопроводы при Рейгане в 1982 году, чтобы помешать Германии. У вас есть хорошая статья об этом саботаже в 2004 году, когда были рассекречены документы ЦРУ», — напомнил комментатор с ником Mamanchml.

«Лучший способ положить конец слухам — международное расследование, в которое, очевидно, войдут владельцы оборудования. Самым странным всё-таки является то, что эти взрывы произошли очень близко к острову, где США установили свое оборудование для наблюдения за Балтикой. Кто мог работать там, не будучи осужденным Вашингтоном?» — задается вопросом Tiesse di Hoye.

Довольно популярной версией событий у читателей стала заинтересованность США в произошедших авариях, так как Вашингтон в принципе заинтересован в экономическом ослаблении Европы. К тому же многие припоминают, как тогда еще действующий премьер-министр Великобритании Лиз Трасс направила госсекретарю США Энтони Блинкену сообщение «Готово» буквально через минуту после взрыва на газопроводах.

Накануне, 1 ноября, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия приступила к изучению причин взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» (СП и СП-2). Пока официальных итогов расследования нет.

31 октября президент РФ Владимир Путин рассказал о допуске «Газпрома» к обследованию места взрывов «Северных потоков». Он добавил, что были обнаружены две воронки — 3 м и 5 м глубиной, а также разрыв труб длиной в 259 м. Российский президент подчеркнул, что это очевидный теракт.

До этого, 29 октября, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что представители военно-морских сил (ВМС) Великобритании участвовали в подрыве «Северных потоков».

В конце сентября на газопроводах СП и СП-2 было зафиксировано падение давления и утечка газа. Позже представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе трубопроводов в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Германия, Дания и Швеция создали совместную группу для расследования инцидентов, однако России тогда отказали в допуске к расследованию произошедшего.

10 октября пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов напомнил о том, что в ноябре 2015 года под газопроводом «Северный поток» был найден взрыватель НАТО. Взрывное устройство тогда извлекли шведские вооруженные силы. В альянсе заявили, что подводный уничтожитель мин военные якобы потеряли во время учений.