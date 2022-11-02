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Министр обороны Акар заявил о продолжении вывоза зерна с Украины турецкими судами

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Вывоз агропродукции с украинских портов по зерновому коридору будет осуществляться с привлечением сухогрузов под флагом Турции. Об этом во вторник, 1 ноября, заявил министр обороны страны Хулуси Акар.

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«По состоянию на вчерашний день суда, которые вышли из украинских портов и находятся в море, продолжают свой путь. Нет проблем с выходом судов с турецкими флагами», — сообщил Акар в ходе пресс-конференции, опубликованной на сайте турецкого оборонного ведомства.

По данным министра, всего из украинских портов в нуждающиеся страны было направлено более 10 млн т зерна. Он также подчеркнул важность зернового коридора и выгоду достигнутого соглашения для всех сторон и добавил, что в настоящий момент соответствующий вопрос обсуждается между российской стороной и ООН.

1 ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возобновление зерновой сделки на прежних условиях невозможно, пока коридор безопасности используется для террористических атак. Договоренности, достигнутые при участии Турции и ООН, перечеркнул президент Украины Владимир Зеленский, который и показал «террористическую сущность киевского режима», сказал он.

Утром 29 октября корабли Черноморского флота России отбили атаку беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты. Пострадавших не было. Судоходство уже восстановлено. Минобороны России опубликовало информацию о том, что подготовку к нападению курировали британские специалисты. Тогда же в ведомстве сообщили, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки киевских властей на корабли Черноморского флота.

Зерновая сделка была заключена в июле в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно Украина подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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