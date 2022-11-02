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Ракета КНДР летела в сторону южнокорейского острова Уллындо

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Фото: REUTERS/Yonhap
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Ракета Северной Кореи (КНДР) летела в сторону южнокорейского острова Уллындо, прежде чем упала в Японском море. Об этом сообщило агентство Yonhap в среду, 2 ноября.

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На острове объявили воздушную тревогу после пуска.

Отмечается, что одна из ракет упала в 57 км от южнокорейского города Сокчхо.

Об очередном запуске, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря стало известно ранее этим же днем.

Японские сторожевики призвали суда, находящиеся в регионе, не приближаться к обломкам ракеты, которые могут быть обнаружены вдоль береговой линии.

В свою очередь, КНДР предупредила о возможных ответных мерах из-за проведения пятидневных совместных военно-воздушных учений Южной Кореи и США, которые начались в понедельник, 31 октября.

Это первые за пять лет крупные учения США и Южной Кореи. В них принимают участие 240 военных самолетов, в том числе новые самолеты-невидимки.

Указывается, что с начала года КНДР произвела уже 29 ракетных запусков, 23 из которых были пусками баллистических ракет различного типа.

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