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В ФРГ назвали Зеленского «маленьким Наполеоном–2022» из-за его бескомпромиссности

Junge Welt: не желающий идти на компромиссы Зеленский является «маленьким Наполеоном–2022»
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Фото: Соцсети
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Президент Украины Владимир Зеленский — это «маленький Наполеон–2022», приоритет которого — победа, а не компромиссы. Такой характеристикой в своей статье для издания Junge Welt поделился немецкий журналист Райнхард Лаутербах, однако позже это сравнение из статьи было убрано.

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Как отмечается в материале, Зеленский ведет игру при потворстве Запада, и ставка в этой игре — весь мир. Добиться победы украинский лидер намерен при содействии Североатлантического альянса (НАТО).

«Терять ему нечего: мир, достигнутый в ходе переговоров, означал бы для него политическую, а то и физическую гибель», — уточняется в публикации от 31 октября.

Автор материала отмечает, что риторика США говорит о том, что президент Джо Байден признает могущество российского коллеги Владимира Путина, но действует так, чтобы исключить Россию как великую державу-конкурента из мирового сообщества.

«А здесь уже настоящая русская рулетка: Зеленский, которому разрешено балансировать на чаше весов, жаждет победы и верит, что сможет добиться ее с помощью НАТО», — резюмирует Лаутербах, подчеркивая, что действиями украинского лидера руководит Запад.

В первоначальной версии заключительного абзаца статьи, которую зафиксировал портал «ИноСМИ», автор называл Зеленского «стрелкой на весах судьбы» и «маленьким Наполеоном-2022», которому нужен не компромисс, а победа. В текущей версии материала эти сравнения удалены.

Ранее, 31 октября, газета Politico со ссылкой на бывших американских чиновников сообщила, что публичное выражение президентом Украины Зеленским недовольства недостаточной помощью со стороны США вызвало трения между Вашингтоном и Киевом.

В тот же день телеканал NBC News сообщил, что Байден вышел из себя в ходе телефонного разговора с Зеленским в июне. Американский лидер едва закончил говорить, что одобрил выделение еще $1 млрд в виде военной помощи Украине, когда Зеленский начал перечислять всю дополнительную помощь, в которой он нуждается.

29 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что объем американской финансовой помощи Киеву скоро достигнет астрономической суммы в $26 млрд. Тогда же она подчеркнула, что США фактически стали стороной конфликта на Украине.

Поставки вооружения на Украину увеличились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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