Синоптики рассказали о небольших осадках в Московском регионе 2 ноября

Облачная погода, небольшие осадки и до 4 градусов выше нуля ожидают жителей Московского региона в среду, 2 ноября. Соответствующая информация опубликована на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха составит от 2 до 4 градусов тепла, ночью ожидается понижение до -1 градуса.

На территории Московской области синоптики обещают до 5 градусов выше нуля в дневное время суток и до -5 градусов — в ночное.

Прогнозируется ветер северного направления со скоростью 2–7 м/с.

Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

Ранее, 31 октября, главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала формирование окончательного снежного покрова в Москве 28 ноября. При этом снег, который выпадает в конце октября, тает, так как дневные температуры остаются на положительном уровне.