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МИД РФ заявил о способности ЕС бороться только за безнаказанность США

МИД РФ: ЕС и другие союзники США способны бороться только за безнаказанность Америки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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ЕС и другие союзники Соединенных Штатов Америки способны бороться лишь за безнаказанность американской стороны. Об этом во вторник, 1 ноября, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов.

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«Единственная борьба, на которую способны страны ЕС и другие союзники США, — это борьба за безнаказанность Вашингтона на фоне его неправомерных действий», — сказал он, выступая в Первом комитете Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, трансляция которого опубликована на официальном сайте организации.

Воронцов напомнил об убийстве в США командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани — «высокопоставленного должностного лица государства-члена ООН». Дипломат задал представителям ЕС «риторический» вопрос о том, почему никто не борется с безнаказанностью Соединенных Штатов в этой трагедии.

В рамках Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов также заявил, что Россия считает важным скорее добиться ответов от США и Украины по работе биолабораторий. Он указал на неспособность Вашингтона поддержать документ «Меры по поддержанию Женевского протокола 1925 года».

Ранее, 30 октября, агентство «Синьхуа» заявило, что США превратили европейский кризис в «возможности Америки» и извлекли из этого выгоду, что вызвало негодование ЕС. В публикации агентства говорится, что, по данным The Wall Street Journal, десятки компаний на фоне проводимой Вашингтоном политики переместили свое производство в США. В итоге производство в США переживает подъем, и компании «процветают, как в 1970-х годах».

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