Источники в СБ ООН назвали дату голосования по резолюции РФ о биолабораториях

Голосование по проекту российской резолюции о создании комиссии для расследования данных о военно-биологической деятельности на территории Украины намечено на среду, 2 ноября, сообщили «РИА Новости» источники в Совете Безопасности ООН.

«Голосование намечено на среду, вторую половину дня», — сообщили осведомители.

Еще два источника в организации подтвердили эту информацию.

25 октября, говорится в письме постпреда РФ при ООН Василия Небензи, сообщалось, что Россия подала жалобу в Совет Безопасности ООН на несоблюдение США и Украиной Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия (КБТО). Также РФ подтвердила запрос о проведении заседания СБ ООН по теме биолабораторий США.

27 октября на заседании Совета Безопасности ООН заместитель постпреда КНР при организации Гэн Шуан заявил, что сведения России о военно-биологической деятельности на территории Украины заслуживают соответствующей реакции со стороны государств. Он напомнил, что любое государство — участник КБТО может подать жалобу в Совбез ООН, если другое государство-участник нарушило положения конвенции.

До этого, 19 сентября, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов рассказал, что делегация США в Женеве, где проходило совещание государств — участников КБТО, признала проведение на Украине биологических исследований на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц.

В этот же день заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов отметил, что Вашингтону стоит последовать примеру России и ликвидировать свои запасы химического оружия.

Еще в начале марта в Минобороны РФ рассказали о существовании на Украине сети биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона. Отмечалось, что американские ученые в период с 2019 по 2021 год проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы.