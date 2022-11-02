Реклама
Прямой эфир
Мир
Японская береговая охрана сообщила о запуске неопознанной ракеты КНДР
Мир
МИД РФ заявил о способности ЕС бороться только за безнаказанность США
Мир
В ФРГ назвали Зеленского «маленьким Наполеоном–2022» из-за его бескомпромиссности
Мир
В ООН спрогнозировали возобновление движения судов с зерном 3 ноября
Мир
Британская юрфирма подаст иск против «группы Вагнера»
Туризм
Премьер-министр Греции заявил об отсутствии российских туристов в стране этим летом
Мир
Байден назвал обрушившийся ранее на Флориду ураган «Иваном»
Спорт
Отстраненного от игр за французскую сборную Эртеля встретили аплодисментами
Наука
На МКС начался эксперимент по созданию материалов из лунного грунта
Мир
Болсонару после выборов президента Бразилии воздержался от комментариев
Армия
Военные РФ продвинулись вперед практически по всей линии соприкосновения в ДНР
Армия
Командир взвода обеспечения мастерски вывел грузовик с боеприпасами из-под обстрела боевиков

Источники в СБ ООН назвали дату голосования по резолюции РФ о биолабораториях

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Голосование по проекту российской резолюции о создании комиссии для расследования данных о военно-биологической деятельности на территории Украины намечено на среду, 2 ноября, сообщили «РИА Новости» источники в Совете Безопасности ООН.

Круг замкнулся: в Минобороны указали на связь Пентагона с биолабораториями на Украине
В документах об исследовании опасных патогенов фигурирует имя Хантера Байдена

«Голосование намечено на среду, вторую половину дня», — сообщили осведомители.

Еще два источника в организации подтвердили эту информацию.

25 октября, говорится в письме постпреда РФ при ООН Василия Небензи, сообщалось, что Россия подала жалобу в Совет Безопасности ООН на несоблюдение США и Украиной Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия (КБТО). Также РФ подтвердила запрос о проведении заседания СБ ООН по теме биолабораторий США.

27 октября на заседании Совета Безопасности ООН заместитель постпреда КНР при организации Гэн Шуан заявил, что сведения России о военно-биологической деятельности на территории Украины заслуживают соответствующей реакции со стороны государств. Он напомнил, что любое государство — участник КБТО может подать жалобу в Совбез ООН, если другое государство-участник нарушило положения конвенции.

До этого, 19 сентября, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов рассказал, что делегация США в Женеве, где проходило совещание государств — участников КБТО, признала проведение на Украине биологических исследований на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц.

В этот же день заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов отметил, что Вашингтону стоит последовать примеру России и ликвидировать свои запасы химического оружия.

Еще в начале марта в Минобороны РФ рассказали о существовании на Украине сети биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона. Отмечалось, что американские ученые в период с 2019 по 2021 год проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022