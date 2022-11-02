Британская юрфирма подаст иск против «группы Вагнера»

Британская юридическая компания McCue Jury & Partners рассказала о планах подать иск против «группы Вагнера» из-за ее действий на Украине. Об этом сообщила пресс-служба фирмы во вторник, 1 ноября.

«Сегодня нашу фирму попросили дать показания перед парламентским комитетом по иностранным делам в рамках расследования по «группе «Вагнера» и не только: частные военные компании-посредники». Давая показания комитету, мы объявили <…>, что жертвы среди украинцев сделали первый шаг в возбуждении иска в Высоком суде (Лондона — Ред.) против «Вагнера», требуя привлечения к ответственности и возмещения ущерба», — сказано в публикации.

Отмечается, что финансироваться дело будет с помощью добровольных взносов.

По информации inews, судебный иск поддержали политические и военные украинские чиновники, а также бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Ранее, 30 октября, один из бойцов вагнеровской группировки «Бахмут» сообщил, что «группа Вагнера» стягивает силы к Артемовску (Бахмуту). При этом, по его словам, продвижение сил на этом также ведется за счет артиллерии.