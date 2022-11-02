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Министр обороны Акар заявил о продолжении вывоза зерна с Украины турецкими судами

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Вывоз агропродукции с Украины по зерновому коридору будет продолжаться посредством сухогрузов под флагом Турции, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар во вторник, 1 ноября.

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«На сегодняшний день более 10 млн т зерна, поступившего из украинских портов, было отправлено нуждающимся странам», — сказал Акар на пресс-конференции.

Он добавил, что Турция передала Украине сведения об озабоченности России в связи с нападением в Севастополе на корабли Черноморского флота.

«Если всё так и останется, если поставки зерна прекратятся, мы все видим, что ситуация может дойти до серьезного голода в развивающихся странах, связанного с этим роста цен и ухудшения политической стабильности. Сразу после подписания меморандума произошло резкое падение цен на зерно и облегчение ситуации. Мы хотим, чтобы так продолжалось и впредь. Какие бы задачи мы ни ставили перед собой, мы выполнили их до сих пор и продолжаем это делать», — объяснил министр обороны.

Акар подчеркнул важность зернового коридора, отметив, что достигнутое соглашение выгодно для всех сторон, а его нарушение станет проблемой для всех.

«Мы хотим продолжения этого соглашения и продолжения поставок зерна. В этом смысле мы также заявили, что выполняем и будем выполнять свою часть договора», — сказал он.

По словам главы минобороны Турции, по состоянию 31 октября, суда, которые вышли из украинских портов и находятся в море, продолжают путь. Проблем с выходом судов с турецкими флагами нет, добавила «Газета.Ru».

1 ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возобновление зерновой сделки на прежних условиях невозможно, пока коридор безопасности используется для террористических атак. Договоренности, достигнутые при участии Турции и ООН, перечеркнул президент Украины Владимир Зеленский, который и показал «террористическую сущность киевского режима», сказал он.

Утром 29 октября корабли Черноморского флота России отбили атаку беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты. Пострадавших не было. Судоходство уже восстановлено. Минобороны России опубликовало информацию о том, что подготовку к нападению курировали британские специалисты. Тогда же в ведомстве сообщили, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки киевских властей на корабли Черноморского флота.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 29 октября отметила, что киевскому режиму не нужны мировая стабильность и продовольственная безопасность, иначе все забудут об Украине. В МИД России уточнили, что сделка приостановлена на неопределенный срок.

Зерновая сделка была заключена в июле в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно Украина подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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