Захарова посоветовала главе МИД ФРГ Бербок купить карту и учебник истории на время отпуска

Главе МИД Германии Анналене Бербок следует уйти в отпуск, чтобы получше ознакомиться с картами, учебником истории и первичными признаками геополитики, — такой рекомендацией во вторник, 1 ноября, поделилась официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала заявление немецкого дипломата, в котором политик призвала не допустить беспрепятственного усиления позиций Пекина и Москвы в Центральной Азии.

«Что она несет? Аня/Лена, купите карту, учебник истории и возьмите отпуск для ознакомления с первичными признаками геополитики», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале официального представителя российского МИДа.

Ранее, в конце октября, в Twitter появилось множество сообщений пользователей платформы, в которых содержалась критика Бербок после ее заявления о танках в XIX веке. Один из юзеров отметил, что ему стыдно за немецкого министра, другие же поинтересовались, как с таким набором знаний можно занимать должность главы МИДа страны.

До этого Бербок подвергли критике читатели китайского издания «Гуаньча», когда та назвала ошибкой Берлина использование российских энергоресурсов. Тогда пользователи напомнили, что дешевые энергоносители оставались фактором, формирующим силу немецкой экономики.