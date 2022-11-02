Песков заявил, что в указе о завершении призыва в рамках частичной мобилизации нет нужды

Указ российского президента Владимира Путина о завершении призыва в рамках частичной мобилизации не нужен — такое заключение вывели специалисты государственного правового управления в администрации главы государства. Об этом во вторник, 1 ноября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент сказал, что он посоветуется с юристами, с правовиками. Сообщаем: указ не нужен. На этот счет у нас есть заключение государственного правового управления в администрации президента. Соответственно, точка поставлена. Частичная мобилизация завершена», — сказал он.

Песков добавил, что Минобороны РФ отправило в военные комиссариаты страны телеграммы насчет остановки дальнейших рассылок повесток.

На уточняющий вопрос журналистов о том, остается ли в таком случае в силе указ о начале частичной мобилизации от 21 сентября, пресс-секретарь президента РФ ответил, что соответствующая инициатива реализована.

«Там же речь шла о конкретном количестве — до 300 тыс. человек. Соответственно, этот указ выполнен», — заключил Песков.

Владимир Путин заявил о завершении частичной мобилизации в России 31 октября. Российский лидер уточнил, что в данный момент 260 тыс. человек из числа мобилизованных не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку.

В тот же день глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил об отсутствии необходимости в отдельном указе об окончании мобилизации.

Тогда же официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что подготовка и вручение повесток о явке в военные комиссариаты в рамках частичной мобилизации прекращаются. Как он отметил, указания о завершении мероприятий частичной мобилизации по призыву граждан на военную службу направлены по поручению министра обороны Сергея Шойгу Генштабом РФ командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом. Они должны доложить о завершении мероприятий до 1 ноября.

О начале частичной мобилизации Путин объявил 21 сентября. Сергей Шойгу пояснил, что данная мера необходима для контроля над территориями, ранее освобожденными в ходе спецоперации на Украине.

Спецоперация по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года, продолжается.