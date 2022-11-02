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Источник рассказал о планах Турции сообщить РФ об ответе Украины по зерновой сделке

«РИА Новости»: Турция проинформирует РФ об ответе Украины по продуктовой сделке
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны Турции
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Турция проинформирует Россию об ответе Украины на озабоченности РФ по продуктовой сделке. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник «РИА Новости» во вторник, 1 ноября.

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«Безусловно», — ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос. Кроме того, Анкара надеется на конструктивность.

По словам источника, турецкая сторона ведет переговоры на всех уровнях с властями РФ и Украиной.

Он добавил, что вопрос по гарантиям безопасности зернового коридора обсуждается, однако конкретики на данный момент нет. Кроме того, по его словам, процесс переговоров по возобновлению работы зернового коридора идет.

Ранее этим же днем глава турецкого минобороны Хулуси Акар сообщил, что Турция передала Украине сведения об озабоченности России в связи с нападением в Севастополе на корабли Черноморского флота. Отмечается, что турецкая сторона «продолжает прилагать усилия для начала вывоза зерна и удобрений из российских портов».

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с турецким коллегой Хулуси Акаром, где в ходе разговора продолжено обсуждение темы приостановки российской стороной реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов в рамках черноморской зерновой инициативы.

Утром 29 октября корабли Черноморского флота России отбили атаку беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты. Пострадавших не было. Судоходство уже восстановлено. Минобороны России опубликовало информацию о том, что подготовку к нападению курировали британские специалисты. Тогда же в ведомстве сообщили, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки киевских властей на корабли Черноморского флота.

1 ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возобновление зерновой сделки на прежних условиях невозможно, пока коридор безопасности используется для террористических атак. Договоренности, достигнутые при участии Турции и ООН, перечеркнул президент Украины Владимир Зеленский, который и показал «террористическую сущность киевского режима», продолжил политик.

Зерновая сделка была заключена в июле в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно Украина подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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