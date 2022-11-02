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Глава минобороны Турции Акар заявил о продолжении вывоза зерна с Украины турецкими судами

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Турецкие корабли продолжат вывозить зерно с территории Украины по гуманитарным коридорам. Об этом во вторник, 1 ноября, заявил глава минобороны Турции Хулуси Акар.

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«Мы хотим, чтобы это соглашение продолжалось и перевозки зерна продолжались. Мы выполняем и будем выполнять свою часть обязательств в этом отношении», — цитирует Акара его пресс-служба.

Министр обороны Турции добавил, что по состоянию на 31 октября турецкие суда, вышедшие из украинских портов, без проблем продолжают свой путь. По словам Акара, корабли будут продолжать выходить из портов и дальше.

Ранее в этот день ООН, Турция и Украина договорились не планировать какие-либо перемещения судов по Черному морю на 2 ноября. Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак уточнил, что приостановка движения кораблей является временной мерой.

Тогда же премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия продолжит диалог с ООН и Турцией по подписанным в Стамбуле соглашениям.

О том, что Москва приостановила участие в зерновой сделке после теракта киевских властей против кораблей в Севастополе, Минобороны РФ заявило 29 октября. В этот день корабли Черноморского флота России отбили атаку беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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