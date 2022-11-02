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Командир взвода обеспечения мастерски вывел грузовик с боеприпасами из-под обстрела боевиков

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Фото: РИА Новости/Кирилл Нортон
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Под плотным огнем противника, умело и самоотверженно маневрируя на загруженном боеприпасами грузовике, командир отделения взвода обеспечения сержант Константин Дымовский смог вывести машину из зоны обстрела и доставить ее до опорного пункта. О новых подвигах российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в среду, 2 ноября.

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Сержант Константин Дымовский в составе автомобильной колонны подвозил боеприпасы к позициям российской группировки войск, ведущей ожесточенные бои с превосходящими силами украинских националистов. В его задачи входило тыловое обеспечение наступающих российских подразделений.

Автомобильная колонна с боеприпасами на подходе к полю боя попала под массированный артиллерийский обстрел со стороны противника. Благодаря грамотным и решительным действиям Дымовского снабжение боеприпасами общевойсковых подразделений было осуществлено вовремя. Это способствовало успешному выполнению задач по разгрому противника.

Старший лейтенант Юрий Лапиков в составе гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона обеспечивал огневую поддержку действий наших войск и поражение укрепленных позиций националистов. Перед ними стояла задача по освобождению одного из населенных пунктов.

Расчеты орудий под командованием Лапикова в условиях контрбатарейной борьбы бесперебойным и точным огнем смогли уничтожить пять единиц вражеской военной техники и около 15 боевиков.

При проведении расчетов и корректировке артиллерийского огня мастерство и профессионализм старшего лейтенанта Лапикова помогли выбить боевиков из занимаемого населенного пункта и взять его под свой контроль.

Схожая задача стояла и перед майором Антоном Феоновым. В составе батальонной тактической группы он обеспечивал огневой поддержкой действия российских войск по освобождению стратегически важного населенного пункта от украинских националистов.

Подразделение Феонова должно было вести артиллерийскую разведку позиций противника. Однако в ходе разведки в определенном районе и корректировки огня артиллерии наблюдательный пункт артгруппы подвергся минометному обстрелу со стороны противника.

Из-за разорвавшегося рядом минометного снаряда майор Феонов получил контузию. После оказания ему первой медицинской помощи он отказался от госпитализации и остался на боевой позиции, корректируя ведение огня своей артиллерии.

Благодаря своевременным и точным данным, полученным от Феонова, российская артиллерия уничтожила три вражеских танка, две боевые машины пехоты и до 30 националистов.

Накануне Минобороны рассказало, как украинская диверсионно-разведывательная группа боевиков предприняла попытку прорваться вглубь освобожденного населенного пункта. В ходе боя, несмотря на артиллерийские и минометные обстрелы украинских вооруженных формирований, старший лейтенант Дмитрий Мурашов предотвратил прорыв противника.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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