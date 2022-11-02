Болсонару после выборов президента Бразилии воздержался от комментариев

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару в своей первой речи после поражения во втором туре выборов главы государства не прокомментировал результаты голосования. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщил телеканал CNN Brasil.

«Я хотел бы начать с благодарности 58 млн бразильцев, которые проголосовали за меня в последний день. Как президент республики и гражданин я продолжу соблюдать все заповеди нашей Конституции», — сказал Болсонару в своем обращении к избирателям.

Политик также прокомментировал демонстрации, которые проходят на улицах Бразилии в его поддержку. Он назвал народные выступления результатом возмущения и чувства несправедливости людей из-за того, как проходили выборы.

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил на выборах главы государства 31 октября. По итогам подсчета 99,01% голосов за него проголосовали 50,84% граждан, что составляет более 59,7 млн человек.

Президент России Владимир Путин в этот день направил поздравления Лулу да Силве с победой на выборах. Российский лидер подчеркнул, что итоги голосования подтвердили высокий политический авторитет нового бразильского лидера.

МИД РФ тогда же заявил, что Москва рассчитывает на укрепление сотрудничества с южноамериканской страной, в том числе в рамках взаимодействия в ООН, БРИКС и G20. В ведомстве отметили, что высоко ценят роль Бразилии в международных делах, а также ее последовательную деятельность по укреплению конструктивных начал и «формированию демократического, полицентричного мироустройства».