Не менее двух человек пострадали в ДТП на юго-востоке Москвы
Минимум два человека пострадали при столкновении двух автомобилей на юго-востоке Москвы вечером вторника, 1 ноября, сообщили в столичном ГУ МВД РФ.
По данным нашего источника, столкновение легковых автомобилей произошло около торгового комплекса «Садовод». Пострадавших больше двух человек, среди них есть дети.
«Пострадали пять человек, в том числе двое детей», — уточнил он.
На место ДТП прибыли оперативные службы города. Одна из дорожных полос перекрыта.
До этого, в воскресенье вечером, около 50 автомобилей столкнулись на Рябиновой улице в районе дома 38Ас1 в столице. Сообщалось о трех пострадавших. Еще двое нуждались в медицинской помощи. Как рассказал участник аварии, на дорогах в момент ДТП было скользко. Сам он ехал на скорости 50–60 км/ч, когда колесо его машины начало заносить. Затем в его автомобиль врезался мотоцикл.