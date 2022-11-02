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На МКС начался эксперимент по созданию материалов из лунного грунта

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Фото: Роскосмос
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На Международной космической станции (МКС) началось проведение эксперимента «Дисперсия», который в будущем поможет создавать материалы из лунного грунта. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщил специальный корреспондент ТАСС, космонавт «Роскосмоса» Дмитрий Петелин.

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Космонавты с помощью научных испытаний изучат дисперсные системы и растворы полимеров в условиях микрогравитации, а а также на фоне изменения температуры и при воздействии вибраций, электрического и магнитного полей.

Эксперимент в дальнейшем может помочь узнать, какие технологии необходимы для получения и формирования композиционных дисперсных материалов на основе лунного грунта, и разработать эти технологии. Результаты испытаний будут применимы в случае реализации лунной программы и при строительстве баз на Луне.

Космонавт Петелин уточнил, что в рамках экспедиции будет проведено около 20 сеансов эксперимента. Постановщиком эксперимента стал Московский авиационный институт.

Ранее, 13 октября, генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что работа над проектом российской орбитальной станции (ОС) проходит в ускоренном режиме. По словам главы госкорпорации, на сегодняшний день российские космонавты штатно работают на МКС. В ближайшее время РФ не планирует покидать проект.

В июле в своем докладе президенту России Владимиру Путину Борисов заявил, что госкорпорация приняла решение выйти из проекта МКС после 2024 года.

По словам главы организации, к моменту выхода из проекта «Роскосмос» начнет создавать государственную орбитальную станцию, ее примерный облик уже известен.

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