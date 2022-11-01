В Подмосковье стартовала экологическая акция по сбору старых шин

В Московской области стартовала ежегодная экологическая акция «Сдай старые шины на «Мегабак». Об этом во вторник, 1 ноября, сообщила пресс-служба регионального министерства ЖКХ.

Акция продлится до 15 декабря. Для того чтобы принять участие, следует сделать фото с шинами на любом из указанных в списке адресов пунктов приема, а затем опубликовать снимок в соцсети «ВКонтакте» с хештегом #сдалшинынаМегабак.

Автор самой интересной и креативной фотографии получит сертификат на приобретение новых шин, отмечает агентство городских новостей «Москва».

На «Мегабак» также можно бесплатно привезти старую мебель, бытовую технику, старые окна, спил деревьев и другие крупногабаритные отходы, которые можно вторично переработать.

Адресный перечень пунктов приема покрышек размещен на сайте мегабак.рф.

В прошлый раз «Мегабакам» удалось собрать 3258 куб. м покрышек, что сопоставимо с полным комплектом резины для 6,5 тыс. автомобилей, пишет РИАМО. Вся резина отправилась на переработку. В дальнейшем из нее можно будет сделать текстильное волокно, изготовить подошву для обуви, дорожные настилы и покрытия, коврики для дома и даже сумки, отмечает телеканал «360».

В июне председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин сообщил, что в России появился фонд поддержки и развития экологических инициатив «Компас», который станет единым центром для всех существующих в стране проектов в области экологии. Основными направлениями деятельности фонда станут построение системы взаимодействия в законотворческих инициативах в области экологии, разработка научно-технологических проектов, поддержка общественных организаций и экологическое просвещение.