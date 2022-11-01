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Турция передала Украине сведения об озабоченности РФ в связи с нападением в Севастополе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Турция передала Украине сведения об озабоченности России в связи с нападением в Севастополе на корабли Черноморского флота. Об этом сообщил глава турецкого минобороны Хулуси Акар на встрече с журналистами во вторник, 1 ноября.

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«Важно не путать условия конфликта с отгрузкой зерна. Мы высказали эту идею нашим собеседникам», — сказал он.

Отмечается, что турецкая сторона «продолжает прилагать усилия для начала вывоза зерна и удобрений из российских портов». Кроме того, сухогрузы под флагом Турции продолжат вывозить продовольствие с Украины, несмотря на приостановку участия РФ в зерновой сделке.

«С выходом туда кораблей под турецким флагом проблем нет. Они будут продолжать уходить», — добавил Акар.

Также глава военного ведомства выразил мнение, что реализация зерновой сделки будет продолжена. Он добавил, что на сегодняшний день отгружено более 10 млн т зерна из украинских портов.

Утром 29 октября корабли Черноморского флота России отбили атаку беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты. Пострадавших не было. Судоходство уже восстановлено. Минобороны России опубликовало информацию о том, что подготовку к нападению курировали британские специалисты. Тогда же в ведомстве сообщили, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки киевских властей на корабли Черноморского флота.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 29 октября отметила, что киевскому режиму не нужны мировая стабильность и продовольственная безопасность, иначе все забудут об Украине. В МИД России уточнили, что сделка приостановлена на неопределенный срок.

1 ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возобновление зерновой сделки на прежних условиях невозможно, пока коридор безопасности используется для террористических атак. Договоренности, достигнутые при участии Турции и ООН, перечеркнул президент Украины Владимир Зеленский, который и показал «террористическую сущность киевского режима», продолжил политик.

Зерновая сделка была заключена в июле в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно Украина подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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