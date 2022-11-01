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Проект резолюции РФ о неразмещении первыми оружия в космосе приняли в ГА ООН

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Фото: Global Look Press/Katharina Wittfeld
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Первый комитет Генассамблеи (ГА) ООН принял проект резолюции РФ о неразмещении первыми оружия в космосе, о чем стало известно во вторник, 1 ноября.

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В ходе голосования на 28-й пленарной сессии документ поддержали 123 делегации, против выступили 50 стран, воздержались четыре. Теперь проект резолюции будет рассмотрен Генассамблеей в полном составе в декабре.

Всего в этот день Первый комитет ГА ООН, в ведении которого находятся вопросы разоружения, поддержал три российских проекта резолюций. Все они направлены на предотвращение гонки вооружений и размещение оружия в космосе: «Неразмещение первыми оружия в космосе», «Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве» и «Меры по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности».

26 октября на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замглавы российской делегации Константин Воронцов заявлял, что страны Запада должны прекратить относиться к космосу как к арене возможного конфликта. В связи с этим Россия вынесла на рассмотрение резолюцию о неразмещении первыми оружия в космосе.

Воронцов отметил, что реализация западными странами во главе с США установок на размещение оружия в космосе и «использование космического пространства для ведения боевых действий» для своего доминирования в мире вызывает беспокойство и угрозу.

Также 26 октября Воронцов заявлял, что Россия и ряд стран в ООН выступают за начало переговоров по юридически обязывающему документу о недопущении гонки вооружений в космосе. Среди стран, выступивших за начало переговоров, также были Белоруссия, Венесуэла, Китай, КНДР, Никарагуа и Сирия, добавил он.

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