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Мужчину арестовали по обвинению в убийстве тети в Москве

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Фото: СК РФ
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В Москве арестован мужчина, обвиняемый в убийстве тети. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова во вторник, 1 ноября.

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23-летнего молодого человека задержали и предъявили ему обвинение по статье об убийстве. Кунцевский районный суд заключил его под стражу до 31 декабря 2022 года.

По делу назначены необходимые судебные экспертизы. Материалы уголовного дела подтверждают причастность фигуранта к совершению преступления. Продолжаются следственные действия для сбора и закрепления доказательств.

Тело женщины 1954 года рождения с множественными колото-резаными ранениями в области туловища было найдено вечером 31 октября в квартире жилого дома на улице Боженко.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», подозреваемый является студентом юридического вуза. В последнее время за ним приглядывала родственница. Мотивы убийства устанавливаются.

27 октября в Усть-Донецком районе Ростовской области обнаружили тело 12-летней девочки с колото-резаными ранениями и черепно-мозговой травмой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве, оно передано в первый отдел по расследованию особо важных дел. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование этого дела.

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