Реклама
Прямой эфир
Мир
Мировые центробанки закупили на 115% больше золота в III квартале года
Здоровье
У каждого двадцатого россиянина нашли мутацию, повышающую риск псориаза
Мир
США опровергли утверждения о переброске РФ гиперзвуковых ракет в Белоруссию
Общество
В Подмосковье стартовала экологическая акция по сбору старых шин
Мир
Министр Киришчи назвал шок реакцией Турции на приостановку участия РФ в зерновой сделке
Мир
Американцы потребовали проверить финансовую помощь Украине
Мир
Турция передала Украине сведения об озабоченности РФ в связи с нападением в Севастополе
Мир
Проект резолюции РФ о неразмещении первыми оружия в космосе приняли в ГА ООН
Происшествия
Мужчина в Горловке пострадал после контакта со взрывоопасным предметом
Мир
Саудовская Аравия поделилась с США данными о планирующейся атаке Ирана
Мир
На Украине приостановили рассмотрение заявлений россиян на иммиграцию и ВНЖ
Мир
Украинцам посоветовали на зиму переехать из города в сельские дома с печами
Сюжет:

Министр Киришчи назвал шок реакцией Турции на приостановку участия РФ в зерновой сделке

Министр Киришчи: Турция «испытала шок» после приостановки участия РФ в зерновой сделке
0
Фото: Министерство сельского и лесного хозяйства Турции
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Турции были шокированы решением России приостановить участие в зерновой сделке. Об этом во вторник, 1 ноября, заявил изданию Hüriyyet министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.

Туда суда: как Россия будет контролировать зерновой коридор в Черном море
Почему Москва приостановила участие в сделке и что пообещали в ООН

«Мы снова были шокированы, когда Россия сказала: «Я не в этом деле», ссылаясь на нападение. Но я уверен, что это препятствие будет преодолено при умеренном руководстве нашего президента», — сказал он.

В рамках того же выступления Киришчи добавил, что национальное сельское хозяйство является незаменимым сектором, поэтому турецкое правительство будет продолжать поддерживать его, в том числе помогая фермерам страны.

Россия заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке 29 октября после проведенной киевским режимом атаки на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. Минобороны РФ подчеркнуло, что атака была совершена на корабли, обеспечивающие безопасность зернового коридора в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

1 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подтвердили необходимость получения гарантий неиспользования гуманитарных морских коридоров в военных целях. К такому выводу министры пришли в ходе телефонного разговора, в рамках которого обсудили использование Украиной гуманитарных морских коридоров в военных целях.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию с зерновой сделкой. Отмечается, что Эрдоган в переговорах с российским коллегой выразил уверенность, что решение относительно поставок зерна будет найдено.

Тогда же премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия продолжит диалог с ООН и Турцией по подписанным в Стамбуле соглашениям. В ООН заявили о готовности расследовать атаку.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022