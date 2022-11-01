Министр Киришчи назвал шок реакцией Турции на приостановку участия РФ в зерновой сделке

В Турции были шокированы решением России приостановить участие в зерновой сделке. Об этом во вторник, 1 ноября, заявил изданию Hüriyyet министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.

«Мы снова были шокированы, когда Россия сказала: «Я не в этом деле», ссылаясь на нападение. Но я уверен, что это препятствие будет преодолено при умеренном руководстве нашего президента», — сказал он.

В рамках того же выступления Киришчи добавил, что национальное сельское хозяйство является незаменимым сектором, поэтому турецкое правительство будет продолжать поддерживать его, в том числе помогая фермерам страны.

Россия заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке 29 октября после проведенной киевским режимом атаки на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. Минобороны РФ подчеркнуло, что атака была совершена на корабли, обеспечивающие безопасность зернового коридора в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

1 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подтвердили необходимость получения гарантий неиспользования гуманитарных морских коридоров в военных целях. К такому выводу министры пришли в ходе телефонного разговора, в рамках которого обсудили использование Украиной гуманитарных морских коридоров в военных целях.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию с зерновой сделкой. Отмечается, что Эрдоган в переговорах с российским коллегой выразил уверенность, что решение относительно поставок зерна будет найдено.

Тогда же премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия продолжит диалог с ООН и Турцией по подписанным в Стамбуле соглашениям. В ООН заявили о готовности расследовать атаку.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.