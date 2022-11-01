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Двое полицейских были ранены стрелявшим с крыши в американском Ньюарке

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Фото: twitter.com
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Двое полицейских были ранены неизвестным с крыши около 14 часов во вторник, 1 ноября, в крупнейшем городе американского штата Нью-Джерси — Ньюарке. Источники в правоохранительных органах сообщили, что один офицер был ранен в шею, а другой — в ногу, передает местный телеканал Abc7ny.

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Офицеры были доставлены в университетскую больницу. Их состояние пока неизвестно. Из соображений предосторожности школа на Чанселлор-авеню была закрыта, все ученики и персонал в безопасности.

Губернатор Ньюарка Фил Мерфи написал в микроблоге, что следит за ситуацией.

«Я информирован и внимательно слежу за развитием ситуации в Ньюарке. Я поддерживаю связь с местными властями, государство предоставит ресурсы по запросу. Мы поддержим местные правоохранительные органы и обеспечивать безопасность всех жителей города», — написал он в Twitter.

По информации портала Breaking911, полиция Ньюарка прибыла на место стрельбы недалеко от Ван Вельсор-плейс и Чанселлор-авеню. Не менее двух полицейских были ранены.

Данные видеокамер показали, что подозреваемый был вооружен винтовкой и стрелял с крыши. Уточняется, что стрельба велась прицельно по полицейским.

Один человек погиб в результате стрельбы в торговом центре Danville Mall в штате Вирджиния в субботу, 29 октября. Согласно заявлению полиции, стрельба произошла вечером. Позднее был проведен обыск каждого магазина, прежде чем посетители смогли покинуть торговый центр.

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