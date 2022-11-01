Мужчина в Горловке пострадал после контакта со взрывоопасным предметом
Житель Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) получил ранения, подняв на улице взрывоопасный предмет. Как сообщил 1 ноября Штаб территориальной обороны ДНР, предмет взорвался после контакта с ним.
«В Горловке по ул. Советской мужчина 1963 года рождения подобрал неизвестный взрывоопасный предмет, который сдетонировал у него в руках», — указано в сообщении в Telegram-канале.
Ранее во вторник сообщалось, что украинские боевики нанесли удар по детскому саду в Петровском районе Донецка. Местные власти зафиксировали прямое попадание в здание дошкольного учреждения по улице Красногоровской в столице ДНР.
Тогда же стало известно, что в Кировском районе Донецка на мине «Лепесток» подорвался несовершеннолетний мирный житель. Подросток 2008 года рождения наткнулся на сброшенную украинскими боевиками запрещенную противопехотную мину ПФМ-1 на улице Делегатская. Власти ДНР призвали граждан быть внимательными и осторожными.
30 октября в министерстве угля и энергетики ДНР сообщили, что в поселке Никитовского района Горловки более 3,5 тыс. человек остались без электроснабжения из-за обстрела города со стороны украинских военных. Всего было обесточено 13 котельных, две школы и детский сад.
В тот же день украинские войска выпустили 17 снарядов по городам ДНР.
Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских войск.
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