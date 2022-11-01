На Украине приостановили рассмотрение заявлений россиян на иммиграцию и ВНЖ
Кабинет министров Украины приостановил рассмотрение заявлений от граждан России для оформления иммиграции и вида на жительство (ВНЖ). Об этом сообщил во вторник, 1 ноября, представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
Как отметил Мельничук, данная мера будет действовать в период военного положения в стране и в течение 30 дней со дня его прекращения или отмены.
«Останавливается рассмотрение территориальными органами, подразделениями Государственной миграционной службы заявлений об оформлении разрешения на иммиграцию, оформление, в том числе утраченных или похищенных, документов и обмен свидетельств на постоянное или временное проживание, поданных гражданами РФ», — написал украинский политик в своем Telegram-канале.
Также Украина определила ряд категорий лиц, на которых такие ограничения распространяться не будут. В частности, нововведения не коснутся супругов и близких родственников граждан Украины, а также лиц, которые приехали в страну для законного трудоустройства.
С 1 июля на Украине также начал действовать визовый режим с Россией. Кабинет министров одобрил его введение 17 июня. Руководитель офиса президента страны Андрей Ермак объяснил это решение вопросами безопасности и необходимостью контроля за въездом российских граждан. Возможность принятия закона, вводящего визовый режим для граждан России, Верховная рада рассматривала еще в 2017 году.
17 июня в беседе с «Известиями» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что решение Украины ввести визовый режим с Россией стоит в ряду недружественных действий в адрес РФ, однако Москве не стоит отвечать на это зеркально.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.
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