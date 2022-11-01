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Врач назвала неочевидную пользу бананов

Диетолог Лисицина: Бананы могут улучшать настроение
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Фото: Global Look Press/DPA/Silas Stein
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Диетолог Светлана Лисицина рассказала, что бананы обладают эффектом антидепрессанта благодаря содержанию аминокислоты триптофана.

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В беседе с «Газетой.Ru» во вторник, 1 ноября, специалист отметила, что после биохимических реакций аминокислота преобразуется в «гормон счастья» — серотонин, способствующий улучшению настроения, памяти и сна.

Помимо этого, употребление этого продукта способствует повышению устойчивости организма к нервным переутомлениям и снижению стресса благодаря магнию, сообщает «Москва 24».

Кроме того, в бананах содержатся витамины, в том числе витамин С, который помогает работе иммунной системы, способствует усваиванию железа и «отвечает за красивую и здоровую кожу». Также бананы содержат витамин В6, необходимый для работы нервной системы, и витамины А и Е, которые работают как антиоксиданты для организма.

Лисицина рассказала, что бананы являются источником клетчатки, улучшающей работу кишечника и способствующей медленному всасыванию углеводов. Кроме того, клетчатка способствует сокращению скачков глюкозы в крови, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Врач предупредила, что чрезмерное увлечение бананами может привести к головной боли и сонливости, особенно если бананы перезрелые. Сильно недозрелые бананы могут вызвать диарею, это нужно учитывать людям, страдающим заболеваниями кишечника.

Специалист также посоветовала не есть бананы натощак, чтобы не спровоцировать метеоризм, пишет RT. В сутки рекомендуется употреблять не более двух плодов.

В октябре эксперты Eat This, Not That назвали полезные свойства бананов, к которым отнесли повышение иммунитета и пользу в профилактике некоторых видов рака, отмечает телеканал «360».

В августе диетолог, нутрициолог Кристина Плотникова рассказала об опасности бананов для работы сердечной мышцы. По ее словам, бананы могут не только вызвать нарушение работы сердечной мышцы, но и навредить людям, перенесшим инфаркт. Помимо этого, бананы повышают вязкость крови, поэтому запрещены в пищу людям после инфарктов, с тромбофлебитами.

В июле турецкие врачи составили список продуктов, употребление которых оказывает негативное влияние на почки. В список попали бананы и апельсины, которые содержат калий. Этот элемент может нанести вред почкам, пишет НСН.

В августе 2021 года диетолог Михаил Гинзбург в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что бананы полезны не более, чем другие фрукты, но при этом являются более калорийными, поэтому увлекаться ими не стоит. По его словам, основная польза бананов заключается в содержании нерастворимых пищевых волокон, к которым относится целлюлоза и клетчатка. Они помогают регулировать уровень сахара в крови, а также способствуют нормальной работе кишечника.

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