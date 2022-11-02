Попытка номер пять: Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле

На парламентских выборах в Израиле лидирует партия экс-премьера Биньямина Нетаньяху «Ликуд», экзитполы отдают ей 30 мандатов. Партия его главного соперника, действующего главы правительства Яира Лапида «Еш Атид» пока получает 24. Для победы обоим лидерам нужен 61 мандат из 120, потому в ближайшие дни оба политика будут добирать голоса, агитируя других депутатов присоединиться к их блокам. И в этом плане шансов собрать коалицию больше у Нетаньяху, считают опрошенные «Известиями» эксперты. По их мнению, при любом правительстве Израиль не станет менять свою политику по отношению к России. При Нетаньяху контакты Израиля и РФ должны если не улучшиться, то сохраниться на текущем уровне, поскольку у экс-премьера есть особый уровень диалога с Владимиром Путиным.

Реставрация Нетаньяху

Экзитполы отдают победу на выборах Биньямину Нетаньяху. Хотя у Яира Лапида, согласно предварительными данным, меньше на шесть мест, он может их добрать, если получится договориться о коалиции с действующим министром обороны Бенни Ганцем (партия «А-Махане а-Мамлахти») и арабскими политическими силами.

У Нетаньяху среди возможных партнеров по коалиции тот же Ганц, с которым они уже были в одном блоке в 2020 году, а также крайне правые силы во главе с лидером партии «Религиозный сионизм» Итамаром Бен-Гвиром. Он уже сказал, что не против видеть Нетаньяху в кресле премьера.

Израильский политолог Зеэв Ханин в беседе с «Известиями» заявил: если Нетаньяху наберет 61 мандат и больше, «его естественные союзники — ультраортодоксы и крайне правые». Но если этого не произойдет, наиболее реальный, по мнению эксперта, вариант — Израиль отправится на шестые выборы.

Научный сотрудник отдела изучения Израиля Института востоковедения РАН Сергей Мелконян считает, что даже с ультраортодоксальными партиями Нетаньяху не хватает голосов.

— Однако с ним в коалицию может войти тот же Бенни Ганц, которому пророчат порядка 11 мандатов. В таком случае Нетаньяху уже будет вынужден ослабить позиции своих традиционных партнеров в пользу (центристской) партии Ганца. Поэтому нельзя однозначно сказать, пойдет ли он на такое, — пояснил он «Известиям».

Подсчет голосов должен завершиться к утру 2 ноября. После этого президент Израиля Ицхак Герцог передаст мандат на формирование правительства тому депутату, который, по мнению главы государства, сможет собрать коалицию. Причем это не обязательно должен быть лидер крупнейшей партии.

У выбранного кандидата есть в общей сложности 42 дня, чтобы уговорить других депутатов стать частью его блока. Для формирования кабинета нужно 61 место в 120-местном кнессете. На выборах 2021 года Нетаньяху для победы не хватило всего одного мандата.

Если кандидат не справится с задачей в отпущенные 42 дня, то президент передаст право формировать кабинет другому — у него есть 28 дней, чтобы собрать вокруг себя коалицию. Если и этот сценарий не сработает, парламенту дадут 21 день, чтобы найти другого кандидата. В случае провала в стране пройдут очередные выборы.

Ответственный подход

Страх перед таким сценарием и желание прекратить этот затянувшийся «день сурка», по всей видимости, и привели к тому, что на голосовании 1 ноября наблюдалась рекордная с 1999 года явка: по данным на 20:00, в стране проголосовали 66,3% избирателей.

Главные темы, волновавшие израильтян на этих выборах, согласно опросу израильской газеты «Гаарец», стала растущая стоимость жизни. В 2021 году Тель-Авив был признан самым дорогим городом для жизни в мире, обогнав Нью-Йорк и Гонконг. Средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры в Тель-Авиве в 2020-м превысила $2 тыс., а самый дешевый хлеб — $9.

Кроме того, в центре внимания напряженность между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и различными палестинскими движениями. Этот год стал одним из наиболее трагичных по количеству смертей в результате конфликтов. В терактах и столкновениях с марта 2022-го погибли свыше 20 израильтян и 180 палестинцев. В августе напряженность переросла в полномасштабные ракетные обстрелы между «Исламским джихадом» и ЦАХАЛ, в секторе Газа погибли 48 человек, среди них семеро детей. С израильской стороны обошлось без жертв.

Уже пятые за три с половиной года выборы в кнессет никого в Израиле не удивляют: то, что правительство не продержится долго и страна снова пойдет на внеочередные выборы, было понятно еще в июне 2021 года. Тогда Израиль возглавила коалиция из восьми партий, объединенных по принципу «только не Биби» (так в Израиле называют Нетаньяху), и в ней сошлись левые партии, правые силы, отколовшиеся от «Ликуда» и арабский блок.

Впрочем, кабинет смог принять законопроекты, которые блок Нетаньяху не мог согласовать годами. Это касается, в первую очередь, бюджета Израиля: при Биби страна с 2019-го по 2021-й фактически жила без ключевого документа страны. Это, в частности, не позволяло обновить с учетом инфляции зарплаты госслужащим и дипломатам. Но коалиция Яира Лапида и Нафтали Беннетта (бывший премьер) всё же развалилась, как только перешла к обсуждению болезненных вопросов: последней каплей стал закон о еврейских поселенцах. Споры привели к тому, что правящий блок покинули два депутата, коалиция потеряла большинство, и Нафтали Беннет решил провести новые выборы. После того как кнессет одобрил закон о самороспуске, с 1 июля этого года правительство возглавил Яир Лапид.

Без изменений

До формирования нового кабинета Лапид остается премьером, потому смены внешнеполитического вектора Израиля в ближайшее время ожидать не стоит. При Лапиде, известном своей критикой действий РФ на Украине, будет еще больше выпадов против Москвы и усилится риторика в поддержку Киева, заявил в беседе с «Известиями» президент Израильского института региональной внешней политики (Mitvim) Нимрод Горен.

При этом в последние две недели нарастает давление на Израиль из-за его позиции по конфликту на Украине, из-за того что страна отказывается поставлять Киеву оружие и не присоединяется к антироссийским санкциям.

Зеэв Ханин считает, что вряд ли смена кабинета в Израиле скорректирует внешнюю политику страны по отношению к России. Но дальнейшее сближение Москвы с Ираном может изменить картину, предположил эксперт. США и Израиль с июля заявляют, что РФ закупает у Тегерана дроны для использования их на Украине. Тем не менее официальные лица России и Ирана опровергают эту информацию.

Сергей Мелконян также считает, что кардинально внешнеполитический курс еврейского государства не претерпит изменений. По его оценке, если коалицию сформирует действующий премьер Лапид, курс в отношении России останется тем же: это отказ от присоединения к санкциям и от поставок оружия Украине, а также оказание ей дипломатической поддержки на международных площадках.

— Хотя на днях, кстати, Украина поддержала антиизраильскую резолюцию в ООН, что отчасти может скорректировать позицию Израиля, — уточнил эксперт в беседе с «Известиями». — Израиль может предоставлять [Киеву] разведывательную информацию в отношении иранского вооружения или консультации по борьбе с иранскими дронами. Таким образом, красные линии он не перейдет, но по факту будет оказывать помощь Украине.

В случае победы Нетаньяху российско-израильские отношения будут более предсказуемыми, считает Сергей Мелконян.

— Между Нетаньяху и Путиным есть опыт прямого и откровенного диалога, который много раз предотвращал кризисные ситуации. В случае с Лапидом подобной возможности нет. А сегодня подобный уровень дипломатии особо актуален, — пояснил он.

Научный сотрудник ближневосточного совета по глобальным вопросам Омар Рахман в беседе с «Известиями» отметил, что израильское правительство — кто бы ни был у руля — «сейчас находится под давлением своего ближайшего союзника — США». При этом главная цель заключается в том, чтобы Израиль усилил поддержку Украины и осуждение РФ.

— На данный момент нет никаких указаний на то, что смена правительства после выборов 1 ноября приведет к изменению его политики. Однако вполне возможно, что в конечном итоге кабинет во главе с Лапидом или Нетаньяху приблизится к позиции США, — резюмировал эксперт.

В ожидании худшего

Обстановка перед выборами в Израиле оставалась крайне напряженной, были сообщения о готовящихся терактах в Иерусалиме. Потому в город были переброшены силы специального назначения полиции‌‌.

В отношениях с Палестиной смена власти в Израиле, точнее реставрация режима Нетаньяху, никаких положительных изменений не принесет, полагает член секретариата израильской партии «Хадаш» Хатиб Самир.

— Нынешнее правительство, которое считается левоцентристским, за последний год совершило больше убийств палестинцев, чем все предыдущие. Ожидается, что Нетаньяху победит и с помощью крайне правых сформирует правительство, а это означает, что отношения с палестинцами станут только хуже, — заявил «Известиям» политик.

При этом, по его словам, сложившаяся международная обстановка, когда ЕС и США озабочены украинским кризисом, развязывает Израилю руки: «он может реализовать свою повестку дня, превратив палестинский вопрос из политического в экономический и тем самым положив конец мечте о палестинском государстве».