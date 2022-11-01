Украинцам посоветовали на зиму переехать из города в сельские дома с печами

Аналитики считают, что украинцам на зиму следует переехать из городов в сельские дома с печным отоплением. Об этом пишет газета «Страна» во вторник, 1 ноября.

По мнению украинских экспертов, переезд в села, где есть обогрев альтернативным сырьем, например, дровами, может помочь не замерзнуть зимой.

Так, аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук, чьи слова приводятся в статье, заявил, что в ситуации, когда в городе отсутствуют электричество, тепло, свет и водоснабжение, такой вариант представляется наиболее рациональным.

«Если несколько суток нет отопления, света и воды, для городов выход только в эвакуации», — сказал он.

В статье отмечается, что для многих населенных пунктов ряда регионов Украины особых альтернатив по отопительному сезону нет — только массовые пункты обогрева и буржуйки.

Во многих городах страны пропало энергоснабжение и отопление после того, как 10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как тогда пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

1 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате ударов повреждено уже 30–40% энергетической инфраструктуры страны.

В то же время Евросоюз в экстренном порядке выделил €25,5 млн на поддержание энергосистемы Украины. Кроме того, Киеву предоставлено «энергооборудование на миллионы евро».

Россия продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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