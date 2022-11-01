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СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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Взрывы слышны в Харьковской области. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщает украинское издание «Зеркало недели».

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«Харьковская область, местные паблики сообщают о взрывах», — говорится в Telegram-канале издания.

Данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины свидетельствуют о тревоге в ряде регионов страны. Так, тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях.

Утром 1 ноября воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

Днем ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военные нанесли новые удары по военным и энергетическим объектам Украины. По его словам, все цели были достигнуты, при ударах использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования.

В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что новые удары по территории Украины отчасти стали ответом на теракт киевских властей против кораблей в Севастополе.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в 10 регионах страны за день повреждено 18 объектов, большинство из них ― это объекты энергетики. В Киевской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях продолжаются локальные аварийные отключения электроэнергии.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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