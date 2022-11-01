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В Киеве готовят пункты обогрева на случай отсутствия электроэнергии и воды

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Hennadii Minchenko
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В Киеве готовят свыше 1 тыс. пунктов обогрева на случай полного отсутствия электроэнергии и воды. Об этом 1 ноября сообщил мэр города Виталий Кличко.

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«Из-за ракетных атак агрессора (агрессором украинские власти называют Россию. — Ред.) на объекты критической инфраструктуры рассматриваем разные сценарии развития событий. Худший — когда вообще не будет электроэнергии, водо- и теплоснабжения. На этот случай более тысячи пунктов обогрева в нашем городе мы готовим», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский заявил о повреждении около 40% энергетической инфраструктуры страны. Речь, в частности, идет о тепло- и гидроэлектростанциях (ТЭС и ГЭС), а также теплоэлектроцентралях (ТЭЦ), уточнил он.

В то же время Евросоюз в экстренном порядке выделил €25,5 млн на поддержание энергосистемы Украины. Кроме того, Киеву предоставлено «энергооборудование на миллионы евро».

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины российские войска начали наносить 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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