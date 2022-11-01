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В Москве пресекли деятельность ОПГ по контрабанде и сбыту наркотиков из США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Таможенники в Москве пресекли канал контрабанды и сбыта наркотиков из США. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).

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Отмечается, что сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России и Внуковской таможни пресекли деятельность организованной преступной группы (ОПГ) по контрабанде и сбыту гашишного масла. Деятельностью ОПГ руководил мужчина из США, который отправлял посылки с наркотиком в Россию и координировал работу своих подельников из Москвы.

При получении очередной посылки в отделении почты правоохранители задержали одного из членов банды, им оказался 26-летний гражданина РФ. В целях конспирации он предъявил поддельный паспорт. В посылке среди товаров народного потребления находилось три бутылки из-под шампуня, наполненные вязкой маслянистой жидкость коричневого цвета с резким выраженным запахом марихуаны. Экспертиза показала, что это было гашишное масло. Общая масса изъятого вещества составила 1,4 кг.

Злоумышленник признался, что работал получателем посылок последние два года. Он осуществлял расфасовку наркотиков и их сбыт через тайники-закладки за вознаграждение в 70–150 тыс. рублей. В ходе обысков по место жительства задержанного были изъяты 10 картриджей для вейпов с наркотическим средством, а также предметы для расфасовки запрещенных веществ и еще один поддельный паспорт.

Правоохранители также установили двоих других участников ОПГ. По месту их жительства были найдены еще 1,5 кг гашишного масла, а также 70 г кокаина и псилоцибиновые грибы, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Возбуждены уголовные дела по статье о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 лет до пожизненного.

31 октября в подмосковном Дмитрове в лесу ликвидировали тайник с наркотиками. Полицейским его раскрыли сами закладчики, которые попались во время перевозки нелегальных веществ, отмечает «Москва 24».

В тот же день мужчину осудили за попытку сбыта наркотиков в Санкт-Петербурге. Суд приговорил мужчину к шести годам колонии строгого режима, сообщает телеканал «360».

В сентябре Федеральная служба безопасности (ФСБ) не допустила провоз почти 60 кг наркотиков из Латвии в Россию, который пытались осуществить граждане Украины. В тайниках, выявленных в бензобаках двух автомобилей под управлением граждан Украины, были обнаружено 57 кг наркотического средства «мефедрон».

В конце августа крупную подпольную нарколабораторию ликвидировали в Свердловской области. Она располагалась в одном из домовладений в деревне Марамзино Белоярского городского округа. Злоумышленники использовали ее для производства и сбыта синтетических наркотиков в особо крупном размере, отмечает НСН.

Правоохранители изъяли свыше 11 кг наркотического средства мефедрон, а также химические реактивы и лабораторное оборудование, пишет RT. Возбуждено дело о незаконных производстве, сбыте, пересылке наркотиков в особо крупном размере, отмечает телеканал «Звезда».

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