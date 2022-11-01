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Военкор «Известий» показал работу самоходок «Нона» в боях против ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские военные используют самоходные артиллерийские установки (САУ) «Нона» в ходе боев на артёмовском направлении в Донбассе. Кадрами стрельбы поделился корреспондент «Известий» Денис Кулага 1 ноября.

«Работают сейчас беглым огнем, а это значит, что там, за периметром, разведка обнаружила массовое скопление пехоты. Ну и вот так сейчас выглядит артиллерийский заслон», — показал он.

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После того как самоходки отработали по заявленным координатам, экипажи мгновенно покидают боевые позиции.

Ранее, 30 октября, один из бойцов вагнеровской группировки «Бахмут» рассказал, что группа «Вагнера» стягивает силы к Артёмовску. Он отметил, что продвижение сил на этом направлении активно обеспечивает артиллерия, при этом украинские войска пытаются им помешать при помощи ответного артиллерийского огня и ударных беспилотников.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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