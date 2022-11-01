Лавров и Чавушоглу подтвердили необходимость гарантий Киева по зерновому коридору

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подтвердили необходимость получения гарантий неиспользования гуманитарных морских коридоров в военных целях. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщает МИД РФ.

Министры провели телефонный разговор, в котором продолжили обсуждение ситуации, связанной с использованием Украиной гуманитарных морских коридоров в военных целях.

«[Министры] подтвердили необходимость получения надежных гарантий исключения подобных действий, подрывающих осуществление черноморской зерновой инициативы генсекретаря ООН», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию с зерновой сделкой. В разговоре президент РФ подчеркнул, что Киев использовал зерновой коридор для ударов по кораблям в Севастополе, обеспечивавшим безопасность маршрута.

Тогда же премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Москва продолжит диалог с ООН и Турцией по подписанным в Стамбуле соглашениям.

В свою очередь, МИД РФ призвал Украину не использовать коридор в Черном море в военных целях.

Россия заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке 29 октября после атаки со стороны украинской армии на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. В Минобороны РФ подчеркнули, что Киев совершил атаку на корабли, которые обеспечивают безопасность зернового коридора в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

В ООН заявили о готовности расследовать атаку. В свою очередь, Путин отметил, что Украина должна гарантировать отсутствие угрозы судам в рамках зерновой сделки, при этом ООН следует провести с Киевом работу.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.