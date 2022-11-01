Путин заявил, что Россия вернется в зерновую сделку после гарантий безопасности от Киева

Россия вернется в зерновую сделку только после гарантий безопасности со стороны Киева. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, как сообщается на сайте пресс-службы Кремля во вторник, 1 ноября.

Путин рассказал Эрдогану о причинах принятия решения приостановить участие России в этой сделке, подчеркнув, что киевский режим использовал гуманитарный зерновой коридор для ударов по кораблям в Севастополе, обеспечивавшим безопасность маршрута.

«Необходимо получить от Киева реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей, в частности о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях. Только после этого можно было бы рассмотреть вопрос о возобновлении работы в рамках этой инициативы», — отметил президент РФ.

Путин также подтвердил готовность России безвозмездно поставить в Африку значительные объемы зерна и удобрений, напомнив, что задача обеспечения продовольствием в приоритетном порядке наиболее нуждающихся стран так и не выполнена.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал, что Киев должен предоставить гарантии неиспользования гуманитарного коридора и украинских портов для боевых действий против России. На этих условиях возможно обсуждать зерновую сделку.

Россия 29 октября заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке. Решение было принято после атаки со стороны украинской армии на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.