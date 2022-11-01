Путин призвал «разбюрокрачивать» оказание помощи товаропроизводителям

Президент РФ Владимир Путин призвал убирать бюрократические барьеры в вопросе оказания помощи российским товаропроизводителям.

По словам главы государства, организовывать работу необходимо так, чтобы бюрократия не могла мешать людям пользоваться инструментами поддержки, которые предоставляет государство.

«Знаю, что и в этой сфере проблем хватает, поэтому нужно разбюрокрачивать и высвобождать пути, по которым помощь государства доходила бы как можно быстрее и как можно эффективнее бы работала для конкретных товаропроизводителей», — сказал он на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

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