Путин призвал не превращать в рутину заботу о семьях мобилизованных

Президент России Владимир Путин 1 ноября на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым заявил, что забота о семьях мобилизованных не должна превращаться в рутину.

«Я знаю, что у вас здесь организована работа, просто чтобы это не было забыто, не превратилось в какую-то рутину. Имейте в виду», — сказал глава государства.

Он отметил, что помощь таким семьям — это одно из важнейших направлений работы глав регионов.

Ранее в этот же день премьер страны Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому доходы мобилизованных в России граждан не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения мер социальной поддержки.

10 октября Путин в ходе встречи в формате видеосвязи с главами российских регионов также заявил о том, что все принятые решения по частичной мобилизации, включая социальные гарантии и выплаты военным, а также поддержка их семей должны неукоснительно соблюдаться.

7 октября в пресс-службах региональных правительств сообщили «Известиям» о запуске собственных программ поддержки семей мобилизованных граждан. Помощь будет включать дополнительные выплаты семьям с детьми, субсидии на образование, детсады, а также выплаты родным погибших при исполнении воинских обязанностей.

Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября в России. 31 октября Минобороны объявило, что подготовка и вручение повесток о явке в военные комиссариаты в рамках частичной мобилизации прекращаются.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».