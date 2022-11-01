В Белом доме заявили, что не хотят конфликта с Россией

США по-прежнему не ищут конфликта с Россией и хотят переговорного решения по урегулированию конфликта с Украиной. Об этом 1 ноября заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«Цели президента [CША Джо Байдена] были ясны с самого начала. <...> Мы не хотим конфликта с Россией», — указал Кирби на брифинге.

Он также заявил, что США не стремятся к смене власти в РФ, отметив, что у российского народа есть право определять, кто им руководит.

При этом представитель Белого дома добавил, что США хотят достичь урегулирования ситуации на Украине путем переговоров, однако продолжат помогать Киеву. Другими задачами Вашингтона Кирби назвал укрепление восточного фланга НАТО и помощь Украине с тем, чтобы она подошла к переговорам об урегулировании конфликта в наиболее выгодном положении.

30 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры по ситуации на Украине надо вести в первую очередь с США. Он добавил, что договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским ничего не стоят, потому что по указке извне они могут быть отменены моментально.

28 октября Пентагон опубликовал стратегию национальной обороны США. В ней главной угрозой стране значится Россия, а Китай ― главным вызовом. Основной акцент документ делает на «комплексном сдерживании» противника, а также на координации различных рычагов американского правительства.

Между тем 21 октября госсекретарь Энтони Блинкен заявил о готовности США вести с Россией диалог при необходимости. Однако, по его словам, ситуация вокруг Украины указывает на то, что РФ якобы «не желает участвовать в значимой дипломатии и продолжает действовать в противоположном направлении».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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