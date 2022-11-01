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В ООН назвали приостановку движения кораблей в рамках зерновой сделки временной мерой

ООН, Турция и Украина приостановили движение судов с зерном по Черному морю на 2 ноября
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Yulii Zozulia
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Приостановка движения кораблей в рамках зерновой сделки 2 ноября является временной мерой. Об этом на брифинге заявил заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак во вторник, 1 ноября.

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Таким образом он прокомментировал сообщение о том, что делегации Украины, Турции и ООН договорились не планировать движения судов в рамках «Черноморской инициативы» 2 ноября.

«Прекращение движения судов и их инспекции, осуществляемое после приостановки участия России в сделке, — это временные и экстренные меры», — сказал Хак.

Он также сообщил, что ООН находится в контакте с РФ на различных уровнях по приостановке участия в зерновой сделке.

«Мы находимся в контакте с представителями России на разных уровнях. В данный момент мне нечего сказать о контактах с президентом РФ», — отметил представитель ООН.

Ранее во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Москва продолжит диалог с ООН и Турцией по подписанным в Стамбуле соглашениям.

Российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в тот же день обсудили по телефону ситуацию с зерновой сделкой. В разговоре президент РФ подчеркнул, что Киев использовал зерновой коридор для ударов по кораблям в Севастополе, обеспечивавшим безопасность маршрута.

В этот же день МИД РФ призвал Украину не использовать коридор в Черном море в военных целях.

29 октября Минобороны РФ заявило, что Москва приостановила участие в зерновой сделке после теракта киевских властей против кораблей в Севастополе. В этот день корабли Черноморского флота России отбили атаку беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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