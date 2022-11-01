Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию вокруг зерновой сделки

Министры иностранных дел Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров обсудили 1 ноября ситуацию вокруг зерновой сделки. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве республики.

Вместе с тем там не привели подробностей разговора.

Россия заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке 29 октября после атаки со стороны украинской армии на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

В Минобороны России тогда подчеркнули, что Киев совершил атаку на корабли, которые обеспечивают безопасность зернового коридора в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

1 ноября замглавы МИД России Сергей Вершинин в ходе встречи с послом Турции в Москве Мехметом Самсаром указал, что Киев должен гарантировать, что гуманитарный коридор в Черном море не будет использоваться в военных целях.

Сенатор Владимир Джабаров в разговоре с «Известиями» отметил, что если России вернут право на контроль входящих и выходящих из Одессы судов, то препятствий для возобновления участия Москвы в зерновой сделке не будет.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.