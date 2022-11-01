Россия призвала добиться ответов от США и Украины по работе биолабораторий

Москва считает, что важно как можно скорее добиться ответов от США и Украины по работе биолабораторий. Об этом заявил 1 ноября замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов, выступая в Первом комитете ГА ООН.

«Неспособность Вашингтона поддержать документ «Меры по поддержанию Женевского протокола 1925 года» <...> подтверждает необходимость <...> добиться от Украины и США раскрытия своих военно-биологических программ, уничтожения остатков запасов химического оружия у США», — сказал дипломат.

Он отметил, что, несмотря ни на что, российская сторона продолжит прилагать усилия для сохранения актуальности данного Женевского протокола.

На прошлой неделе в ООН заявили, что не обладают мандатом и техническими возможностями для проведения расследования по биолабораториям на территории Украины.

В середине сентября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов рассказал, что делегация США в Женеве, где проходило совещание государств — участников КБТО, признала проведение на Украине биологических исследований на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц.

В Минобороны России еще в начале марта рассказали о существовании на Украине сети биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона.