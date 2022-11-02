Реклама
Прямой эфир
Мир
Воздушная тревога объявлена в десяти областях Украины
Туризм
Россия возобновила грузовое железнодорожное сообщение с КНДР
Мир
КНДР запустила еще одну баллистическую ракету
Происшествия
Полиция после погони со стрельбой на МКАД задержала нарушителя
Общество
Суд арестовал готовившего диверсию в Крыму агента СБУ
Мир
Пашинян назвал встречу с Путиным и Алиевым шагом к миру в регионе
Происшествия
Двое студентов задержаны в Башкирии за серию терактов на объектах РЖД
Происшествия
Момент ДТП с такси и грузовиком в Москве попал на видео
Происшествия
В Москве грузовик и автобус смяли такси на улице 1905 года
Мир
Сеул насчитал 17 выпущенных КНДР баллистических ракет разных типов
Наука
Ракета «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк
Мир
Грузам с Украины не предоставляют страховку после выхода РФ из зерновой сделки

«Роснефть» заявила об исполнении обязательств по выплате BP дивидендов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Роснефть» исполнила обязательства по выплате дивидендов за 2021 год перед всеми акционерами, включая BP. Такое заявление российская нефтяная компания распространила после комментария BP о том, что ее формально не уведомили о выплате дивидендов.

В «Роснефти» заверили, что полагающиеся BP за второе полугодие средства в размере 700 млн долларов перечислены на специально открытый счет типа «С». Такой порядок взаимодействия с иностранными контрагентами был установлен указом президента № 95 от 5 марта 2022 года, напомнили в компании.

Также в «Роснефти» отметили, что акционеры были проинформированы о выплате дивидендов по итогам 2021 финансового года согласно российскому законодательству и внутренним документам компании. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте «Роснефти», на сайте уполномоченного Банком России агентства-распространителя информации на рынке ценных бумаг, а также на сайте Лондонской фондовой биржи.

«В настоящее время российскими регуляторами не создано никаких препятствий для продолжения деятельности иностранных предприятий в России. Единственное ограничение, установленное властями РФ — невозможность перечисления заработанных в России средств за рубеж, что является вынужденной мерой и обусловлено незаконными санкциями, введенными в отношении российской финансовой системы», — подчеркнули в компании. Там добавили, что ограничения, на которые BP ссылается в своем отчете, «созданы странами коллективного Запада, а не Российской Федерацией».

В то же время BP остается акционером «Роснефти» и участником ряда совместных предприятий в России, и ей ничего не мешает использовать выплаченные дивиденды на развитие совместных проектов на территории РФ, которые сейчас «Роснефть» в отсутствие финансирования от партнера реализовывает самостоятельно. Так, в сентябре компания в запланированный срок запустила в эксплуатацию крупный газовый проект Харампур с добычей на уровне 11 млрд куб м в год.

В «Роснефти» также предложили BP направить промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года на развитие перспективных проектов в России. Вопрос о выплате данных средств совет директоров компании рассмотрит в ноябре. «В соответствии с дивидендной политикой компании на эти цели может быть направлено не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Таким образом, компания BP может увеличить свои доходы от российского бизнеса еще примерно на 700 млн долларов», — отметили в «Роснефти». По информации компании, на данный момент общая сумма доходов BP от участия в акционерном капитале и совместной предприятиях с «Роснефтью» уже составила около 37 млрд долларов при суммарном объеме инвестиций порядка 10 млрд долларов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022