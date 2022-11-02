«Роснефть» заявила об исполнении обязательств по выплате BP дивидендов

«Роснефть» исполнила обязательства по выплате дивидендов за 2021 год перед всеми акционерами, включая BP. Такое заявление российская нефтяная компания распространила после комментария BP о том, что ее формально не уведомили о выплате дивидендов.

В «Роснефти» заверили, что полагающиеся BP за второе полугодие средства в размере 700 млн долларов перечислены на специально открытый счет типа «С». Такой порядок взаимодействия с иностранными контрагентами был установлен указом президента № 95 от 5 марта 2022 года, напомнили в компании.

Также в «Роснефти» отметили, что акционеры были проинформированы о выплате дивидендов по итогам 2021 финансового года согласно российскому законодательству и внутренним документам компании. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте «Роснефти», на сайте уполномоченного Банком России агентства-распространителя информации на рынке ценных бумаг, а также на сайте Лондонской фондовой биржи.

«В настоящее время российскими регуляторами не создано никаких препятствий для продолжения деятельности иностранных предприятий в России. Единственное ограничение, установленное властями РФ — невозможность перечисления заработанных в России средств за рубеж, что является вынужденной мерой и обусловлено незаконными санкциями, введенными в отношении российской финансовой системы», — подчеркнули в компании. Там добавили, что ограничения, на которые BP ссылается в своем отчете, «созданы странами коллективного Запада, а не Российской Федерацией».

В то же время BP остается акционером «Роснефти» и участником ряда совместных предприятий в России, и ей ничего не мешает использовать выплаченные дивиденды на развитие совместных проектов на территории РФ, которые сейчас «Роснефть» в отсутствие финансирования от партнера реализовывает самостоятельно. Так, в сентябре компания в запланированный срок запустила в эксплуатацию крупный газовый проект Харампур с добычей на уровне 11 млрд куб м в год.

В «Роснефти» также предложили BP направить промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года на развитие перспективных проектов в России. Вопрос о выплате данных средств совет директоров компании рассмотрит в ноябре. «В соответствии с дивидендной политикой компании на эти цели может быть направлено не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Таким образом, компания BP может увеличить свои доходы от российского бизнеса еще примерно на 700 млн долларов», — отметили в «Роснефти». По информации компании, на данный момент общая сумма доходов BP от участия в акционерном капитале и совместной предприятиях с «Роснефтью» уже составила около 37 млрд долларов при суммарном объеме инвестиций порядка 10 млрд долларов.