Эксперт оценил планируемые ФРГ меры поддержки для потребителей газа

Идея с субсидией, то есть покрытием затрат за счет эмиссии или за счет увеличения долга, понятна для богатого государства, однако это можно делать до того, пока существует высокий уровень доверия по отношению к валюте той страны, которая проводит дополнительные заимствования или покрывает долги за счет эмиссии. Об этом 1 ноября рассказал «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович, комментируя меры поддержки потребителей газа, которые рассматривает ФРГ.

Накануне издание «Коммерсант» сообщило, что правительство Германии собирается 2 ноября одобрить предложения по выделению субсидий объемом €91 млрд на 2023 год. Также отмечается, что в ФРГ рассмотрят введение потолка цен на газ для поддержки немецких потребителей, расходы по его обеспечению государство возьмет на себя за счет увеличения госдолга.

«В долгосрочной перспективе, если таким злоупотреблять, то доверие к евро будет падать, как и будет падать курс евро по отношению к другим валютам. Уже сейчас евро находится на том уровне по отношению к доллару, на котором не был в течение 20 лет. Поэтому это всё не бесплатное удовольствие — такого рода вещами заниматься, как наращивать бесконтрольно долг», — сказал Митрахович.

Эксперт подчеркнул, что даже для такой богатой страны, как Германия, это «может выйти боком».

«С другой стороны, если уж рискнуть, то пусть рискуют. Другое дело, что есть страны в Европе, которые не способны будут за счет долга так покрывать свои дополнительные затраты на субсидии для энергетики», — уточнил он.

При этом, по его словам, из-за того, что Германия проводит одну политику, а остальные страны — другую, может быть разбалансировка валютной зоны евро.

Ранее в этот день стало известно, что ассоциации среднего предпринимательства Der Mittelstand ФРГ и коммунальных служб страны Verband kommunaler Unternehmen (VKU) обратились с письмом к канцлеру страны Олафу Шольцу, в котором рассказали, что работа коммунальных предприятий Германии может оказаться в обозримом будущем под угрозой из-за резкого роста цен на энергоносители. Они призвали власти предоставить им поддержку.

28 октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал, что страна несет издержки от антироссийских санкций.

Директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин 6 октября предрек ФРГ экономический кризис при отказе от российского газа.

При этом министр экономики Германии Роберт Хабек 27 сентября предупредил о необратимом ущербе для экономики страны, нанесенном энергетическим кризисом и стремительным ростом цен на топливо.

Ранее ряд стран Европы, в том числе Германия, столкнулись с резким ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России.

Президент России Владимир Путин 13 апреля рассказал, что отказ ряда государств от нормального сотрудничества с российской стороной и от части энергоносителей из РФ нанес удар по экономике стран.