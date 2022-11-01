Реклама
Прямой эфир
Мир
Вучич приказал уничтожать вражеские беспилотники в небе над Сербией
Происшествия
Четверо детей отравились неизвестным веществом в Татарстане
Мир
Захарова посоветовала Бербок взять отпуск и изучить геополитику
Мир
В Болгарии возмутились нежеланием украинских беженцев съезжать из отелей у моря
Мир
В ВОЗ назвали оспу обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения
Мир
Зеленский заявил о повреждении 40% энергетической инфраструктуры Украины
Общество
Следствие попросило продлить арест Илье Яшину до 26 ноября
Туризм
Путин поручил проработать создание круглогодичных морских курортов
Мир
Эрдоган поблагодарил Путина за его слова о Турции во время выступления на «Валдае»
Мир
Макрон осудил решение РФ приостановить участие в зерновой сделке
Туризм
Авиакомпания Emirates увеличила ежедневное число рейсов из Домодедово в Дубай
Общество
В Росприроднадзоре рассказали о серьезном загрязнении реки Томь

Эксперт оценил планируемые ФРГ меры поддержки для потребителей газа

Эксперт Митрахович: из-за того, что ФРГ проводит одну политику, остальные страны — другую, может быть разбалансировка валютной зоны евро
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Идея с субсидией, то есть покрытием затрат за счет эмиссии или за счет увеличения долга, понятна для богатого государства, однако это можно делать до того, пока существует высокий уровень доверия по отношению к валюте той страны, которая проводит дополнительные заимствования или покрывает долги за счет эмиссии. Об этом 1 ноября рассказал «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович, комментируя меры поддержки потребителей газа, которые рассматривает ФРГ.

Накануне издание «Коммерсант» сообщило, что правительство Германии собирается 2 ноября одобрить предложения по выделению субсидий объемом €91 млрд на 2023 год. Также отмечается, что в ФРГ рассмотрят введение потолка цен на газ для поддержки немецких потребителей, расходы по его обеспечению государство возьмет на себя за счет увеличения госдолга.

«Населению Германии пришлось смириться с ростом цен на энергоносители»
Депутат комитета бундестага по энергетике Марк Бернхард — о том, как ФРГ справится с отопительным сезоном в условиях кризиса и заработает ли СП-2

«В долгосрочной перспективе, если таким злоупотреблять, то доверие к евро будет падать, как и будет падать курс евро по отношению к другим валютам. Уже сейчас евро находится на том уровне по отношению к доллару, на котором не был в течение 20 лет. Поэтому это всё не бесплатное удовольствие — такого рода вещами заниматься, как наращивать бесконтрольно долг», — сказал Митрахович.

Эксперт подчеркнул, что даже для такой богатой страны, как Германия, это «может выйти боком».

«С другой стороны, если уж рискнуть, то пусть рискуют. Другое дело, что есть страны в Европе, которые не способны будут за счет долга так покрывать свои дополнительные затраты на субсидии для энергетики», — уточнил он.

При этом, по его словам, из-за того, что Германия проводит одну политику, а остальные страны — другую, может быть разбалансировка валютной зоны евро.

Ранее в этот день стало известно, что ассоциации среднего предпринимательства Der Mittelstand ФРГ и коммунальных служб страны Verband kommunaler Unternehmen (VKU) обратились с письмом к канцлеру страны Олафу Шольцу, в котором рассказали, что работа коммунальных предприятий Германии может оказаться в обозримом будущем под угрозой из-за резкого роста цен на энергоносители. Они призвали власти предоставить им поддержку.

28 октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал, что страна несет издержки от антироссийских санкций.

Директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин 6 октября предрек ФРГ экономический кризис при отказе от российского газа.

При этом министр экономики Германии Роберт Хабек 27 сентября предупредил о необратимом ущербе для экономики страны, нанесенном энергетическим кризисом и стремительным ростом цен на топливо.

Ранее ряд стран Европы, в том числе Германия, столкнулись с резким ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России.

Президент России Владимир Путин 13 апреля рассказал, что отказ ряда государств от нормального сотрудничества с российской стороной и от части энергоносителей из РФ нанес удар по экономике стран.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022