В Росприроднадзоре рассказали о серьезном загрязнении реки Томь

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала о серьезной экологической проблеме в Томской области. В своем Telegram-канале во вторник, 1 ноября, она сообщила о сильнейшем загрязнении реки Томь.

По словам Радионовой, местные жители обратились в Росприроднадзор и рассказали, что река стала похожа на тягучий мазут.

«В соцсетях также появилось видео. Инспекторы Росприроднадзора выехали на место, осмотрели загрязненную реку и береговую линию. Специалисты ЦЛАТИ взяли пробы воды. Содержание нефтепродуктов в некоторых точках превышено до 286 раз», — написала глава организации.

Она отметила также, что информацию об этом уже передали администрации города Северск, стоящего на реке.

«Виновные пока не найдены. Но мы уже направили запросы о лицах, имеющих разрешительные документы на право пользования водным объектом», — добавила Радионова.

До этого, 26 октября, в Росприроднадзоре заявили, что сотрудники организации начали обследование реки Туры в Тюменской области, из которой начала убывать вода. Уточнялось, что они будут брать пробы речной воды и проведут анализы по 20 значимым показателям.