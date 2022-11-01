Авиакомпания Emirates увеличила ежедневное число рейсов из Домодедово в Дубай

Авиакомпания Emirates увеличила количество рейсов из московского аэропорта Домодедово в Дубай (ОАЭ). Об этом пресс-служба воздушной гавани сообщает во вторник, 1 ноября.

«Отличные новости от Emirates. С 1 ноября наш партнер увеличивает частоту полетов из аэропорта Домодедово в Дубай», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Перевозчик будет ежедневно выполнять по три рейса.

Ранее в этот день Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что в ноябре из Москвы и нескольких других городов РФ возобновляются прямые рейсы российских авиакомпаний в Гоа.

Со 2 ноября из Москвы в индийский штат начнет летать «Аэрофлот». В середине месяца летную программу из российской столицы, Казани и Екатеринбурга откроет AZUR air, уточняется на сайте aif.ru.

В ассоциации уточнили, что стоимость туров в Гоа на 10–11 ночей начинается от 140 тыс. рублей на двоих с вылетом в ноябре и от 211 тыс. — в новогодние праздники.

Всплеска продаж по Гоа туроператоры ожидают с середины ноября, после старта полетных программ «Аэрофлота» и AZUR air.

Для въезда нужны отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов, а также заполненная онлайн-форма декларации.

28 октября сообщалось, что «Аэрофлот» с 12 ноября возобновляет рейсы в Каир. Уточняется, что Каир станет третьим по счету пунктом Египта, в которые «Аэрофлот» выполняет регулярные рейсы. В компании напомнили, что 1 октября были возобновлены полеты на курорты Красного моря — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

21 октября стало известно, что в скором времени могут возобновиться прямые рейсы из Москвы на Бали, прерванные из-за пандемии. Сообщалось, что у авиакомпаний AZUR air и Nordwind уже есть разрешение на полеты в Индонезию.

11 октября «Известия» со ссылкой на собственные источники сообщали, что Россия готовится запустить авиасообщение с Северным Кипром и открыть консульский пункт в Северной Никосии. Уточнялось, что это может произойти до конца года.