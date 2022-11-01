Реклама
Прямой эфир
Мир
Эрдоган поблагодарил Путина за его слова о Турции во время выступления на «Валдае»
Мир
Макрон осудил решение РФ приостановить участие в зерновой сделке
Политика
Правительство РФ перераспределило полномочия вице-премьеров Новака и Хуснуллина
Мир
Премьер Саксонии счел разрыв отношений с РФ историческим беспамятством
Мир
В Киеве откажутся от троллейбусов ради экономии электроэнергии
Мир
Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Турции Акаром
Мир
Военные США обстреляли детей конфетами из HIMARS в честь Хеллоуина
Мир
В Швеции заявили о готовности разместить ядерное оружие НАТО в стране
Происшествия
Два человека погибли в результате украинского обстрела поселка Благодатное в ДНР
Происшествия
Подросток подорвался на мине «Лепесток» в Донецке
Мир
Латвия намерена пересмотреть договор с Россией об эксплуатации нефтепроводов
Наука
SpaceX запустила ракету со спутником для нужд американских военных
Сюжет:

На Украине для всех регионов разработали план эвакуации

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Yulii Zozulia
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Украине для каждого региона разработан план эвакуации, заявил 1 ноября премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Терзать удар: как российские войска применяют тактику активной обороны
Украинские формирования несут тяжелые потери в безуспешном наступлении

«Действительно, планы эвакуации разработаны для каждого региона, но это экстренный шаг, к которому мы будем прибегать в последнюю очередь. Такой сценарий тоже возможен, но мы делаем всё, чтобы его не допустить и не применять», — заявил он на заседании правительства.

Днем ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что жителей Киевской области могут временно переселить в другие регионы, если ситуация с перебоями электроэнергии станет критической.

31 октября заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в стране вводятся экстренные отключения электроэнергии из-за ударов по критической инфраструктуре.

В тот же день Шмыгаль сообщил, что в 10 регионах страны за день повреждено 18 объектов, большинство из них ― это объекты энергетики.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Тогда президент РФ Владимир Путин также указал, что это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что российские войска эффективно снижают военный потенциал Украины, поражая ее критическую инфраструктуру.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022