На Украине для всех регионов разработали план эвакуации

На Украине для каждого региона разработан план эвакуации, заявил 1 ноября премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Действительно, планы эвакуации разработаны для каждого региона, но это экстренный шаг, к которому мы будем прибегать в последнюю очередь. Такой сценарий тоже возможен, но мы делаем всё, чтобы его не допустить и не применять», — заявил он на заседании правительства.

Днем ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что жителей Киевской области могут временно переселить в другие регионы, если ситуация с перебоями электроэнергии станет критической.

31 октября заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в стране вводятся экстренные отключения электроэнергии из-за ударов по критической инфраструктуре.

В тот же день Шмыгаль сообщил, что в 10 регионах страны за день повреждено 18 объектов, большинство из них ― это объекты энергетики.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Тогда президент РФ Владимир Путин также указал, что это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что российские войска эффективно снижают военный потенциал Украины, поражая ее критическую инфраструктуру.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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